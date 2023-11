La dottoressa Antonietta Avignone è scomparsa all’improvviso, lo scorso 30 ottobre, lasciando un vuoto per quei quasi mille bambini di Quartucciu di cui si prendeva cura. Per quindici giorni il suo posto è rimasto vacante, in attesa di qualcuno che ne raccogliesse l’eredità.

Ora i giovani pazienti hanno una nuova pediatra: è la dottoressa Alessandra Cirina, 35 anni. «Oggi abbiamo accolto nella nostra comunità la nuova pediatra che andrà a sostituire la compianta dottoressa Antonietta», scrive il sindaco Pietro Pisu, «della quale erediterà non solo il grande amore che i piccoli pazienti e i genitori hanno avuto nei suoi confronti, ma continuerà ad operare nel suo storico ambulatorio».

Per garantire una continuità nell’assistenza, è stato necessario accelerare negli ultimi giorni: «Non è stato semplice», prosegue il primo cittadino, «trovare una soluzione in tempi così rapidi, ma il lavoro sinergico e collaborativo tra l'amministrazione comunale, la Regione e la Asl ha dato i suoi frutti e soprattutto una risposta urgente alle nostre famiglie».

Poi l’augurio del sindaco: «Già nei prossimi giorni la giovanissima dottoressa Alessandra Cirina sarà a completa disposizione dei nostri bambini e si prenderà cura della loro salute. Benvenuta e buon lavoro dottoressa Alessandra!».

(Unioneonline/L.Ne.)

