Approvazione regolamento videosorveglianza, assestamento di bilancio 2024, approvazione regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei contribuenti e un riconoscimento di un debito fuori bilancio in seguito a una sentenza del tribunale di Cagliari.

Sono questi gli argomenti che domani, 29 luglio, alle 9.00 porteranno nell’Aula di via Giofra da maggioranza e la minoranza quartuccese. Questo è solo il settimo Consiglio comunale convocato dal presidente Gino Melis dall’inizio dell’anno. La speranza è che la seduta inizi puntuale. L’ultima volta lo scorso 28 giugno, consigliere e consiglieri hanno dato il via all’assemblea con oltre un’ora e mezza di ritardo. Tra pause e discussioni il Consiglio è poi terminato dopo le 17, impegnando per oltre otto ore uffici e personale. «Certo se ci fossero le commissioni, come più volte abbiamo richiesto, il lavoro in aula sarebbe più snello», ha più volte ribadito l’opposizione che da tempo chiede vengano istituite.

Ad aprire il Consiglio comunale venerdì saranno, come di consueto, le interrogazioni delle consigliere e dei consiglieri, che potrebbero – come spesso accade- scaldare gli animi. Ma è probabile che dalla Giunta arrivino anche le risposte alle istanze presentate nelle precedenti sedute. Il presidente Melis, inoltre, ha ricordato agli amministratori e alle amministratici che tutta la documentazione relativa alle proposte di delibera è a loro disposizione nella piattaforma del Comune.

