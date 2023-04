Ha perso il controllo della sua Nissan Qashqai, ha urtato alcune auto in sosta e si è ribaltato sulla carreggiata.

Incidente questa mattina intorno alle 8 a Quartu Sant’Elena, in via Daniele Manin. Ancora da accertare le cause per cui l’uomo ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, con la strada che è stata interdetta al traffico, e gli operatori del 118.

Fortunatamente il conducente dell’auto è rimasto illeso.

