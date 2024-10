Un ciclista 61enne di Quartu, Roberto Fadda, è stato travolto da un'auto pirata: l'uomo, un pensionato, ex impiegato, ha riportato fratture e un trauma cranico. Ora si trova ricoverato al Brotzu per le necessarie cure. In ospedale è arrivato in codice rosso.

Della vicenda si occupa la Polizia locale. L'incidente si è verificato nelle campagne di "S'Ecca s'arrideli": la bici è stata sfiorata da un'auto che non si è fermata.

Il ferito è stato soccorso da passanti, con il successivo arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il pensionato in ospedale.

