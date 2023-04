Stop ai decibel senza controllo sul litorale quartese. Il sindaco Graziano Milia, con un’ordinanza firmata oggi, conferma i divieti decisi lo scorso anno dopo il caos malamovida lungo il Poetto: intrattenimenti musicali sino a mezzanotte durante la settimana (dalla domenica al giovedì), sino all’1 del mattino il venerdì e il sabato. Le regole decise in largo anticipo dal sindaco - le stesse del 2022 - saranno in vigore dall’1 giugno sino al 30 settembre.

Per chi trasgredisce le prescrizioni dell’ordinanza è prevista una multa di 500 euro. Nell’ordinanza viene sottolineato il fatto che «l’utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ha creato e crea grave disturbo alla quiete pubblica».

Motivo che ha portato il primo cittadino quartese a «confermare, anche per l’anno in corso, l’orario di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora che potrebbero recare disturbo alla quiete pubblica, negli stabilimenti balneari e negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nelle aree demaniali marittime». Nell’ordinanza viene anche ricordato che «negli orari in cui è autorizzato l’utilizzo degli apparecchi di emissione sonora dovranno essere rispettati i limiti del piano comunale di classificazione acustica». Limiti che vanno dai 40 ai 70 decibel, a seconda delle classi acustiche e degli orari, e il rispetto dovrà essere dimostrato da una relazione previsionale di impatto acustico.

