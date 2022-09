I poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza un 49enne per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere. Ieri pomeriggio infatti è arrivata una chiamata al 113 che segnalava un furto in atto in un negozio. La Centrale operativa ha inviato sul posto le pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine che hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di scappare da una finestra.

Prontamente bloccato, il 49enne con precedenti è stato identificato e trovato in possesso di due coltelli a serramanico e del denaro contante, appena preso dal registratore di cassa. L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere e portato in tribunale per l’udienza di convalida con rito direttissimo.

