Gli Agenti del Commissariato di Quartu hanno arrestato due uomini per tentato furto di auto.

Ieri sera la proprietaria di un’utilitaria ha contattato il 113. L’antifurto satellitare della sua macchina aveva inviato diversi “alert” su un possibile furto in atto.

E in effetti, quando l’equipaggio della Volante del Commissariato ha raggiunto via Panzini, due uomini erano seduti all’interno della macchina, intenti a rovistare nell’abitacolo dopo aver forzato la portiera.

I due uomini, di 40 e 48 anni, già noti alle Forze di Polizia, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in flagranza.

Al termine del rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati.

(Unioneonline/D)

