E' scattato l'allarme all'esterno della scuola elementare in via San Benedetto a Quartu Sant' Elena.

Un uomo sui 50 anni ha iniziato a masturbarsi davanti ai bambini di quinta elementare che, spaventati, si sono subito rivolti alla maestra. Questa ha chiamato immediatamente il 113 informando di quanto accaduto. La polizia è arrivata sul posto ma l'uomo aveva fatto in tempo a dileguarsi.

Non era nemmeno la prima volta che succedeva. Anche qualche giorno fa era accaduta la stessa cosa come hanno raccontato anche in quell'occasione i piccoli alunni.

Sull'episodio adesso sta indagando la polizia, che cercherà di rintracciare il responsabile, mentre nel frattempo i genitori hanno denunciato l'episodio anche sui social: "Oggi nella scuola elementare di via San Benedetto è successa una cosa gravissima. Un tipo si è masturbato davanti ai bambini di quinta. Ma è possibile che non si mettano le telecamere nella scuola?".

© Riproduzione riservata