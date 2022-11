Piste ciclabili, marciapiedi, una nuova rotatoria all’incrocio con via Majorana, e in futuro il passaggio della metropolitana leggera.

Il progetto per il nuovo viale Marconi a Quartu incassa un nuovo sì del Consiglio comunale, stavolta alla variante urbanistica necessaria per procedere con gli espropri e dare il via alla gara d’appalto, ultimo passaggio - prima dei lavori previsti il prossimo anno - di competenza della Città metropolitana. Più sicurezza per pedoni e ciclisti, e nuovi parcheggi - 167 in tutto - lungo via Majorana e via Fermi.

Le risorse per il primo lotto ci sono: 2 milioni e mezzo finanziati dalla Regione, che serviranno per il restyling in direzione Cagliari. Oltre un chilometro e mezzo di strada fra la rotatoria all’ingresso di viale Colombo sino a Is Pontis Paris. Ora il progetto ripassa nelle mani della Città metropolitana per la gara d’appalto che andrà fatta entro la fine dell’anno.

© Riproduzione riservata