Grave incidente stradale nel pomeriggio in via Salieri a Quartu.

Un uomo di 39 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La prognosi è legata agli accertamenti sanitari in corso.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale di Quartu, il 39enne percorreva la strada quando per cause da chiarire si è scontrato con un'auto volando sull'asfalto e procurandosi gravi ferite.

Immediato l'allarme con l'arrivo di una ambulanza del 118 e trasferimento del ferito in ospedale. L’uomo sarebbe rimasto comunque per fortuna cosciente.

© Riproduzione riservata