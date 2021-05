L'uomo soccorso e accompagnato in ospedale dopo un violento diverbio in un condominio di via Della Musica a Quartu è rimasto ferito da un colpo di accetta che lo ha raggiunto al volto.

I carabinieri stanno interrogando il figlioccio rintracciato pochi minuti dopo l'episodio. Al momento il giovane dovrebbe essere accusato di lesioni. La sua posizione potrebbe aggravarsi se la diagnosi dei sanitari sul ferito dovesse superare i 40 giorni di cure.

La ricostruzione dei fatti: un uomo di 48 anni avrebbe iniziato a discutere con un figlioccio di 31 anni. Nel diverbio sarebbe comparsa una accetta. Non si sa chi la usasse, ma è stato comunque il 48enne ad avere la peggio.

Immediato l’allarme con l’arrivo di una ambulanza, le prime cure e il trasferimento del ferito al Brotzu in codice giallo.

Le indagni vanno avanti con diversi interrogatori nella caserma di Quartu per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

© Riproduzione riservata