Un 35enne di nazionalità etiope residente a Quartu Sant’Elena, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile per minaccia a pubblico ufficiale.

In evidente stato di ubriachezza in un locale notturno era stato invitato dagli operatori della vigilanza a tornare a piedi nella propria abitazione, situata poco distante. Nel frattempo sono intervenuti i militari i quali hanno cercato di farlo desistere dal mettersi al volante della sua auto, in quanto non in condizioni di guidare, ma sono stati minacciati.

Accompagnato in caserma, è stato in seguito portato dal 118 al Policlinico di Monserrato per la medicazione di alcune lievi escoriazioni che si era procurato cadendo.

(Unioneonline/s.s.)

