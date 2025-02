Ultimo miglio per il nuovo Pul di Quartu, strumento urbanistico a lungo atteso dalla città per sviluppare il potenziale turistico, sempre nel massimo rispetto dell'ambiente. Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano con l'integrazione delle osservazioni ritenute idonee. L'iter volge quindi al termine, con la palla ora in mano alla Regione.

«Purtroppo l'approvazione di questi piani ci costringe a fare i conti con una normativa veramente farraginosa. Reputo veramente eccessivo il carico amministrativo richiesto per approvare uno strumento che dovrebbe essere invece agile», il commento in Aula dell'assessore all'Urbanistica Aldo Vanini, sottolineando come il Consiglio abbia adottato il Piano ormai da un anno, con conseguente pubblicazione degli atti, messi a disposizione per le eventuali osservazioni.

Le osservazioni presentate sono state 38 da parte dei privati e 6 da parte degli enti, con conseguente pubblicazione per 60 giorni. Gli organi del Consiglio hanno le hanno quindi esaminate: molte di esse sono state approvate, altre no. Ieri l'aula ha ratificato il trasferimento di quelle approvate all'interno del piano, che ha già passato la procedura di Vas, da parte della Città Metropolitana, e di Vinca, da parte della Regione, nonché le altre verifiche di carattere idrogeologico spettanti all'Autorità d'ambito. Il Pul così come approvato ieri in Consiglio comunale nei prossimi giorni verrà ripubblicato e trasmesso all'Ufficio della Tutela del Paesaggio per il parere definitivo: ha 90 giorni di tempo per approvarlo.

«Informalmente è già a conoscenza di quelle che sono state le determinazioni consiliari circa le osservazioni. Ora avrà modo di verificare se tali valutazioni, riportate poi negli elaborati, sia grafici che amministrativi, hanno dato risposta alle varie prescrizioni», ha spiegato ancora l'esponente della Giunta Milia.

«La speranza è che si ritengano ottemperate, o perlomeno venga emesso un parere favorevole con eventuali piccole prescrizioni». Se così non fosse, infatti, occorrerà prende atto delle controdeduzioni da parte dell'Ufficio della Tutela del Paesaggio e procedere con un ulteriore passaggio in Consiglio per concludere l'iter.

