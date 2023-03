Quartu celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna.

È stato inaugurato stamattina “Intorno all’8 marzo”, un ricco calendario di eventi promossi dall’amministrazione comunale, in programma sino a venerdì 10 marzo. L’intento dell’iniziativa è quello di riaffermare i diritti delle donne e dire no ad ogni forma di discriminazione.

Primo appuntamento oggi con “Tra Caffè ed Estetica”, il progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’associazione Charlie Brown che hanno coinvolto un gruppo di pazienti oncologiche in una speciale sessione di trucco presso l’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari. A partire dalle 18 è prevista invece l’inaugurazione della mostra “Donne portate dal vento” di Mabi Sanna. L’ingresso è libero e sarà visitabile dall’8 al 13 marzo compreso nell’area espositiva al primo piano del complesso storico.

Doppia inaugurazione poi alla scuola di via Tiziano e al parco Parodi di Flumini, nell’ambito del progetto “Panchine Rosse”, portato avanti dall’Assessorato comunale alla Pubblica istruzione e Politiche di genere. Nell’arco della mattinata sono state donate due panchine rosse destinate ai giardini del plesso di via Tiziano ed un angolo del parco di Flumini. Presenti all’evento lo sponsor – una nota catena di supermarket –, le autorità comunali e i ragazzi della scuola.

«Mi preme innanzitutto ringraziare la dirigente scolastica Nieddu e lo sponsor che hanno permesso la realizzazione di queste panchine, dimostrando grande sensibilità. Oggi celebriamo la Giornata dei diritti della donna, ed è quindi un giorno di riflessione. Ci piace poterla onorare insieme a tantissimi studenti perché tutti, a partire dalle giovani generazioni, dedichino del tempo a ricordare le tante conquiste delle donne. Allo stesso tempo devono però ricordare anche quante di loro vengono ancora discriminate, e quante addirittura si trovano a subire violenza», ha commentato l’assessora alle Politiche di Genere Cinzia Carta.

È dello stesso parere la presidentessa della Commissione Pari Opportunità Elisa Usalla: «C’è ancora tanto da fare per conquistare le pari opportunità, ma l’interesse e l’impegno dei nostri studenti fa ben sperare per un futuro migliore. Per dare un contributo al raggiungimento di questo obiettivo le Commissioni Pari Opportunità e Pubblica Istruzione hanno voluto stimolare i nostri ragazzi con il concorso “Rispetti.amoci”, alla seconda edizione dopo il bel successo dell’anno scorso. I giovani saranno chiamati a produrre un elaborato, un testo, una poesia, un videoclip o un’altra forma d’arte, capace di indurre alla riflessione sulle tematiche della parità e del rispetto reciproco. Spero davvero in una grande partecipazione».

Al Parco Parodi ha preso la parola anche l’assessora al Territorio Tiziana Cogoni: «La presenza di una folta rappresentanza maschile conferma la grande sensibilità degli uomini su questo tema e ci fa ben sperare per un futuro migliore. Bisogna però continuare a lavorare in tal senso e la doppia inaugurazione di oggi, una panchina rossa in centro-città e una sul litorale, ci permette appunto di avere un doppio riferimento fisico. D’altronde anche oggi l’Associazione croce d’argento, presente all’iniziativa, ha testimoniato che negli ultimi anni il numero degli interventi per soccorrere donne vittime di violenza è ulteriormente aumentato».

Le iniziative proseguiranno ancora nei prossimi giorni. ll 9 marzo alle 18 – presso l’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari – la Sala degli Affreschi ospiterà la presentazione del volume Marta Du Lac, Storie di una cantante ebrea americana in Italia. Presente l’autore Franco Masala, che dialogherà col musicologo Felice Todde. Il 10 marzo verrà poi pubblicato – a cura della Commissione Pari Opportunità e della V Commissione Consiliare permanente – il bando aperto alle scuole cittadine “RISPETTIAMOCI” per gli alunni delle classi V e di tutte le classi medie cittadine. Inoltre la facciata del Palazzo comunale verrà illuminata di giallo per una sera, in segno di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza e oppressione. E ancora, la biblioteca centrale di via Dante 68 – dalle 17 – ospiterà la presentazione del libro “Un giorno all’improvviso”, in collaborazione con l’associazione Giulia Giornaliste. Quartu ospita anche la campagna di informazione promossa dal Centro Antiviolenza Donna Ceteris, “Ogni giorno senza paura-Oltre l’8 marzo a Quartu”, che promuove il numero antiviolenza e stalking 1522 e la rete di supporto alle donne in difficoltà.

