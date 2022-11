Una nuova mensa da costruire, nella scuola media di via Tiziano a Quartu, e spazi più moderni in quella già esistente nell’istituto di via Beethoven, grazie a due distinti finanziamenti incassati dal Comune di recente. Fondi europei - del Piano nazionale di ripresa e resilienza - insieme a 80mila euro circa finanziati anche dal Comune, che saranno utilizzati per realizzare nuovi locali e spazi più accoglienti da dedicare alla ristorazione scolastica in città, in modo da garantire il tempo pieno senza disagi anche per gli studenti di via Tiziano.

«Un finanziamento importante che ci permetterà di potenziare l’offerta dei servizi di istruzione in città», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

Il finanziamento appena incassato fa parte dell’elenco di entrate e spese al centro dell’ultima variazione di bilancio appena approvata dalla Giunta comunale: fra gli impegni più consistenti ci sono anche oltre 3 milioni destinati a chiudere la partita dei contenziosi sugli espropri nella zona di Sant’Anastasia.

