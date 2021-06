Un 79enne di Quartu in gravissime condizioni dopo essere finito sotto la motozappa che stava manovrando per arare un terreno.

L’incidente è avvenuto in un terreno privato nella zona di di via Dell'Autonomia Regionale Sarda.. L’anziano è rimasto ferito a una gamba e, dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi. In azione i vigili del fuoco e l’auto medicalizzata del 118.

Immediato il trasporto d’urgenza – in codice rosso – all’ospedale Brotzu di Cagliari.

(Unioneonline/l.f.)

