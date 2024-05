«Siamo disperati». Così i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Quartu “La Via del Mare” alle prese con continui furti, di recente «addirittura tre in una sola notte».

Una situazione di continuo allarme per via dei malviventi che spaccano le vetrine per fare poi razzia che ha indotto nuovamente i negozianti – oltre 60 gli associati – a lanciare un appello alle autorità e alle forze dell’ordine per innalzare il livello di sicurezza e di presidio in viale Colombo, via Marconi e via Eligio Porcu.

«In data 2 aprile 2024, il Centro Commerciale Naturale "La Via del Mare", con il sostegno di oltre 60 associati, ha presentato una denuncia collettiva riguardante l'ondata di furti che ha colpito le attività commerciali», si legge in una nota.

«Questo atto, concordato con il sindaco Graziano Milia e l’amministrazione comunale, mirava a richiamare l'attenzione delle autorità competenti sulla situazione critica che viviamo ormai dal 2019», proseguono i commercianti, evidenziando però la «mancanza di passi avanti». Anzi: «La situazione è ulteriormente peggiorata, raggiungendo un punto di non ritorno con un aumento significativo dei furti, arrivando addirittura a tre episodi in una sola notte».

Per questo i negozianti, che si dicono «stremati dalle continue perdite economiche e dal clima di insicurezza», sollecitano «un’azione concreta» per porre definitivamente fine al problema.

