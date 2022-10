Il Comune di Quartu ha trovato i soldi per mettere in sicurezza la passerella pedonale sulla 554, all’altezza di via Biora, chiusa dieci giorni fa perché deteriorata in alcune parte e pericolosa per chi la utilizzava. Con una variazione di bilancio urgente sono stati stanziati 65mila euro.

A dare l’annuncio il sindaco Graziano Milia: “Il provvedimento è immediatamente efficace e consentirà di accelerare al massimo l’iter dei lavori”, spiega il primo cittadino.

Nella mini-manovra entrano anche “i fondi della legge 431/98 per il sostegno alla locazione per il 2022, pari a 225 mila euro, e 56 mila euro stanziati per la realizzazione di un sistema di web service per le notifiche digitali, nell’ambito del progetto PA Digitale”.

Infine, viene recepito sul lato “entrate” "l’arrivo dei fondi Pnrr per i due principali segmenti di progetto relativi al Parco Sportivo di Sa Forada (Cluster 1 e Cluster 2, del valore di 1 milione 750 mila euro e 750 mila euro) con cui andremo a realizzare i nuovi impianti sportivi della zona”.

