Via libera della Regione al finanziamento per ripulire la distesa di piattelli concentrata davanti all’ex campo di tiro a volo all’interno del parco di Molentargius, nel tratto quartese a ridosso di Margine Rosso.

Dopo la richiesta del consiglio direttivo dell’ente parco, la Regione ha dato l’ok al contributo, insieme alle risorse previste nel tesoretto di 2 milioni destinato alle bonifiche in diversi Comuni dell’Isola.

L’urgenza per Molentargius era stata ribadita nelle scorse settimane dai vertici del parco - in primis dal prendente Stefano Secci - con tanto di relazione dove viene evidenziato come “la presenza del materiale costituisca una criticità da un punto di vista naturalistico, ma anche paesaggistico per il degrado allo stato dei luoghi più volte denunciato”. Una discarica di frammenti di piattelli, compresi i residui delle cartucce in plastica, rimasti lì dopo la chiusura del poligono. E che ora vanno urgentemente rimossi, perché «ad un prima caratterizzazione dei rifiuti gli stessi risultano pericolosi», viene ribadito nella delibera del direttivo di Molentargius.

Ora c’è il via libera della Regione al finanziamento: 440mila euro in tutto.

