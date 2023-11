I corsi d’acqua del Cagliaritano vengono messi in sicurezza in vista della stagione delle piogge: sono in fase di esecuzione gli interventi di manutenzione ordinaria nei principali fiumi del territorio, programmati dal servizio idrogeologico della Città Metropolitana di Cagliari per la mitigazione del rischio idraulico. L'investimento complessivo è di oltre un milione di euro.

«Stiamo intervenendo su svariate criticità in tutta l'area metropolitana, ma anche programmando gli interventi affinché sia messo in sicurezza il numero maggiore di corsi d'acqua e siano limitati quanto più possibile i rischi», spiega il sindaco dell’ente intermedio, Paolo Truzzu, che aggiunge: «È un lavoro che non possiamo fare da soli, ma è necessario un coordinamento e una pianificazione degli interventi, a partire dal livello regionale fino a quello comunale».

Secondo Truzzu «il tema della prevenzione del rischio idrogeologico ha bisogno non solo di maggiori risorse finanziarie, ma soprattutto di figure professionali interne alle amministrazioni con elevate competenze in campo idraulico e geologico, oggi di difficile reperimento negli enti locali».

Gli interventi passano innanzitutto dallo sfalcio dei canneti, principale ostacolo al deflusso delle acque: si sono già conclusi nel Rio Gavoi nei Comuni di Sinnai e Maracalagonis in località Torre delle Stelle (importo stanziato 75 mila euro circa), e nel Rio Mannu in territorio di Villa San Pietro e Pula (124 mila euro). Ancora in corso gli interventi nel Rio San Gimiliano nei Comuni di Sestu e San Sperate (97 mila euro), nel Rio Santa Lucia a Capoterra (127 mila euro), nel Rio Corongiu a Sinnai e Maracalagonis (125 mila euro), e nel Rio Fangario nei territori di Cagliari ed Elmas (50 mila euro). Tutti i lavori, realizzati con fondi dell'assessorato regionale dei Lavori Pubblici per oltre 700 mila euro, saranno ultimati entro fine novembre.

Ulteriori interventi, finanziati con fondi propri della Città Metropolitana per circa 300 mila euro ed eseguiti da Proservice Spa, sono in corso nel Rio Sestu in territorio di Elmas, a cui ne seguiranno altri nei rii Sa Murta e Giaccu Meloni, sempre a Elmas. In programma anche un intervento nel Comune di Sinnai in prossimità del confine con Maracalagonis, dove è presente una quantità ingente di rifiuti non solo di tipo urbano ma anche ingombranti, macerie da demolizione, eternit, residui di lavorazioni edili e meccaniche.

