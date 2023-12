Nuovo bando del Comune di Pula per l’affidamento in concessione del complesso “Is cumbessias”, il bar-ristorante di Nora, situato di fronte alla chiesetta di sant’Efisio.

Dopo il primo tentativo infruttuoso, il Comune ci riprova dando il via a una nuova gara per individuare una società in grado di rilevare il locale gestito per trent’anni dalla famiglia Pirinu. La durata del contratto sarà di 12 anni, la stima del fatturato annuo che Is cumbessias possono garantire si aggira attorno ai 400mila euro: gli operatori economici interessati possono presentare la propria offerta entro il prossimo 2 febbraio.

Dopo aver individuato un nuovo gestore per il locale denominato ex Terrazza di Nora – situato a pochi metri dalla zona archeologica -, affidato al raggruppamento di aziende locali Agma-Mr Jingles, a fronte di un canone di concessione di 69.650 euro annui, per i prossimi 12 anni, il Comune punta a sciogliere anche il nodo de Is cumbessias. L’obiettivo è quello di poter presentare ai turisti, già dagli inizi della prossima estate, una zona di assoluto pregio come quella di Nora con tutti i servizi.

© Riproduzione riservata