Quadri, fotografie, sculture, racconti e poesie per condannare ogni forma di violenza contro le donne. Verrà inaugurata oggi alle 17,30, nei locali dell’ex Pretura regia di via Nora, l’esposizione intitolata “La nostra voce in mostra”, organizzata dalla Biblioteca in collaborazione con il Comune e la fondazione Pula cultura diffusa.

La mostra – che segue gli appuntamenti che si sono tenuti ieri al teatro Maria Carta, organizzati in collaborazione con l’Istituto alberghiero Azuni di Pula - sarà visitabile sino al 30 novembre negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca: verranno esposte le opere di Andrea Boi, Andrea Zucca, Beatrice Mura, Costanza Altea, Lorella Mascia, Manuela Diana, Manuela Rotili, Massimo Pinna, Massimo Steri, Piero Loche, Rachele Zurru, Selene Scozzafava e Silvia Serafi.

Durante l’inaugurazione della mostra, il gruppo teatrale S’Arroliu leggerà delle opere legate al tema della Giornata internazionale contro la violenza sulla donne.

