Arrivano nuovi fondi per il ripristino dell’asfalto delle principali strade del territorio comunale.

Grazie alla partecipazione a un bando regionale, il Comune ha ottenuto 300mila euro che verranno utilizzati per sistemare il manto delle strade più dissestate di Pula e, in alcuni, casi per realizzare nuovi marciapiedi.

«Il finanziamento andrà ad aggiungersi ai 500mila euro ottenuti dalla precedente amministrazione attraverso l’accensione di un mutuo per la manutenzione delle strade cittadine – spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi -, in questo modo avremo a disposizione 800mila euro che ci consentiranno di aggiungere alla lista degli interventi molte più strade. I lavori prenderanno il via quest’inverno, e si concluderanno prima dell’arrivo dell’estate: le strade del paese, inoltre, saranno interessate dagli interventi di ripristino portati avanti dall’Enel. I fondi ottenuti per la manutenzione stradale vanno ad aggiungersi ai 10 milioni di euro arrivati a Pula grazie alla partecipazione del Comune ai vari bandi regionali ed europei».

