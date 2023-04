I residenti della borgata di Santa Margherita hanno scelto i propri rappresentanti: nelle elezioni che si sono tenuti ieri, sono stati nominati i cinque commissari che faranno parte della consulta.

Il più votato, con 74 voti, è stato Davide Lucarelli, Alessandro Romeo ha totalizzato 36 preferenze, Andrea Casu 31, Arianna Ambu 19, Bruno Leccese 17. Dal quintetto restano fuori Mariangela Galati, 11 voti, e Maria Immacolata Orrù con 2 preferenze.

La consulta di Santa Margherita, istituita per la prima volta nella storia della borgata, avrà il compito si portare all’attenzione dell’amministrazione comunale i problemi della zona di Pula che ospita non solo lo storico comparto agricolo, ma anche una delle zone turistiche più importanti dell’Isola. I cinque commissari, inoltre, avranno la possibilità di avanzare proposte e presentare in Comune le istanze dei residenti.

© Riproduzione riservata