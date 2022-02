Sei macchinette per il gioco, prive dei titoli autorizzatori, sono state individuate dai carabinieri nel retro di un circolo di Pula. Il controllo è stato fatto nella notte in occasione di un servizio di controllo del territorio in materia di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento.

I militari della locale stazione hanno operato insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari, col personale del N.A.S. del capoluogo, una squadra di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, e al Nucleo Cinofili dell'Arma.

Nello stanzino da cui si accedeva attraverso un cortile e che era chiuso da una serranda vigilata da due telecamere, c’erano due uomini, non soci del circolo, che giocavano agli apparecchi irregolari. Il presidente dell’ente ha ricevuto sanzioni amministrative per un importo pari a 66.000 euro, e il personale del N.A.S. gli ha contestato l'assenza di un manuale HACCP e delle schede operative per la somministrazione di alimenti, che pure era organizzata per i frequentatori del circolo, con sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.

(Unioneonline/s.s.)

