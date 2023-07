Anche la spiaggia di Porto Columbu ha la propria postazione adatta ad ospitare i bagnanti diversamente abili: salgono così a cinque gli arenili in cui sono presenti piattaforme in legno, passerelle, sedie e ombrelloni destinati alle persone che non possono deambulare.

Una spiaggia maggiormente inclusiva, un segnale di civiltà che permette a tutti di godere della bellezza del mare di Pula: con Porto Columbu il Comune ha completato i lavori del progetto PulAccessibile – portato avanti ascoltando i suggerimenti dell’associazione SardegnaAccessibile - per dotare il litorale di spazi in grado di accogliere le persone diversamente abili.

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come la richiesta della postazione di Porto Columbu sia arrivata direttamente dai cittadini: «Questa parte del nostro territorio è stata a lungo trascurata, ecco perché ci stiamo impegnando per portare i servizi presenti anche nelle altre spiagge. I residenti, attraverso mail e telefonate, ci hanno segnalato la necessità di avere anche qui una postazione per le persone diversamente abili, e così – dopo aver ordinato i materiali – siamo riusciti a realizzare un altro spazio inclusivo, dotato di tutti i comfort».

