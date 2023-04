Un corso salva vita per insegnare ai cittadini di Pula come comportarsi in situazioni di emergenza.

Dopo il corso di formazione professione per diventare assistente bagnante, il Comune ha organizzato - attingendo dalla risorse municipali - un percorso che permetterà a venti cittadini, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, di apprendere le tecniche del Blsd. I corsisti impareranno ad utilizzare le tecniche di base per prestare soccorso alle persone in difficoltà prima dell’arrivo del personale medico.

Un team di esperti insegnerà ai partecipanti le manovre di primo soccorso attraverso la rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore e le tecniche di disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini. Al termine del percorso formativo, che si terrà a Pula, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il corso è gratuito e ha una durata di 5 ore.

In fase di selezione verrà data priorità a tutti coloro che operano in una società sportiva del territorio e ai docenti dei plessi scolastici di Pula. Gli interessati potranno inviare al Comune la propria candidatura entro il 17 Aprile.

© Riproduzione riservata