Una giornata formativa organizzata dalla Rete regionale per la conservazione marina, per toccare con mano come lavorano gli esperti del Centro recupero delle tartarughe e dei cetacei.

Gli allievi del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale hanno visitato il cento di Nora per apprendere, sotto la guida degli esperti del Ceas e del Centro di recupero, come soccorrere la fauna marina in difficoltà.

La giornata di formazione è cominciata con i saluti dell’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, e gli interventi del sindaco Walter Cabasino e del direttore del Ceas Giuseppe Ollano.

All’appuntamento hanno partecipato anche Elisa Mocci, funzionaria dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente; Emanuele Farneti, consulente dello stesso assessorato; Michele Pisano, Ufficio di Gabinetto; Stefano Deidda ed Eleonora Pili, rispettivamente assessore all’Ambiente e consigliera di comunale; Augusto Porceddu, vicepresidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa.

Durante l’incontro è stato introdotto anche il problema dell’erosione costiera che minaccia il Parco archeologico di Nora: sul tema, il sindaco Cabasino nei giorni scorsi ha ribadito in Regione la necessità di portare avanti interventi strutturali duraturi per contrastare in maniera efficace questo fenomeno.

