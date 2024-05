Al Parco Molentargius mattinata dedicata alla passione per le piante e alla condivisione

Occasione preziosa per gli appassionati di botanica e giardinaggio di tutte le età, venerdì 7 giugno, dalle 09:00 alle 12:30, il Parco Molentargius (ingresso via Don Giordi) ospiterà il primo "Plant Swap”, l’evento di scambio e condivisione di piante e talee.

L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Quartu e dal Parco di Molentargius, è organizzato da Daniela Lai, fiorista appassionata del mondo green, e Maddalena Muru, studentessa universitaria in Scienze Ambientali e Naturali con una passione per la botanica e l'ornitologia. L’obiettivo è la promozione della coltivazione di nuove varietà botaniche e la ricerca sostenibile di specie non presenti nel territorio. Plant Swap è anche un'opportunità per la grande “community green” di incontrarsi e scambiarsi consigli preziosi. Si parlerà di specie botaniche aliene invasive e di soluzioni naturali per la cura delle piante, senza fitofarmaci o pesticidi dannosi. L'iniziativa, completamente gratuita, è aperta a tutti. Ogni partecipante potrà esporre le proprie piante e talee per lo scambio libero. È richiesta l’etichettatura con il nome botanico di ogni pianta o talea che deve essere priva di patologie fungine o parassitarie. E’ tassativamente vietato lo scambio di piante aliene invasive. Oltre alla possibilità di scambiare fino a cinque piante o talee per persona, i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio per la cura delle piante, offerto da Agroflor.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione alle mail plantslifemom@gmail.com o maddalena.m.muru@outlook.it.

© Riproduzione riservata