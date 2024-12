Si insedierà domani alle 10:30 il Consiglio Comunale dei ragazzi a Pimentel.

Il progetto nasce da una collaborazione tra l’Amministrazione e la scuola primaria e secondaria Gaetano Cima, a cui hanno partecipato cinque classi: la quarta e quinta della scuola primaria e la prima, seconda e terza di quella secondaria.

Ogni classe ha fatto una propria campagna elettorale con un programma politico fatto di iniziative per il paese e per la scuola. «È stato bello e interessante ascoltare le proposte di tutte le liste: dalla sistemazione degli edifici scolastici all’adozione degli animali, all’organizzazione di una giornata della salute con merende fatte in casa, fino alla richiesta di uno specchio nei bagni» racconta il primo cittadino Damiano Aresu.

Il nuovo consiglio è composto da dieci membri guidati da Valentino Vacca, che frequenta la seconda media, e che sarà presentato nell’Aula Consigliare di via Zanardelli.

I lavori inizieranno subito dopo le vacanze di Natale: «Il consiglio inizierà a lavorare presto, siamo contenti dell’interesse che gli studenti hanno dimostrato sia per la scuola che per il proprio paese e questo non può che renderci orgogliosi di loro» chiude Aresu.

