Il tempo incerto non ha scoraggiato le circa 2.700 persone che hanno fatto visita all’aeroporto militare di Decimomannu durante l’odierno open day. Le celebrazioni per l’anniversario dell’Arma Azzurra sono iniziate questa mattina con l’alzabandiera solenne per poi proseguire nel pomeriggio presso l’hangar.

Lo stand più gettonato è stato sicuramente quello con le mostre statiche dei velivoli M346 ed Eurofighter, dove bambini ed ex dipendenti nostalgici - tra i visitatori più entusiasti - non hanno disdegnato le lunghe file per poter salire negli aerei. Di particolare interesse le esposizioni del meteo, del reparto antincendio e della ricerca e soccorso dispersi. Tra i presenti anche una rappresentanza di Coldiretti.

Molto apprezzata infine la sala espositiva con cimeli e documentazione fotografica, memoria storica dell’Aeronautica Militare in Sardegna e piccolo orgoglio del Reparto.

© Riproduzione riservata