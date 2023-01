Cercava su internet un’offerta vantaggiosa per assicurare la sua auto, ma è stato truffato. La vittima del raggiro è un 35enne di Sant’Andrea Frius che si è infine rivolto ai carabinieri.

Sul web pensava di trovare una particolare occasione e ha individuato quella che proponeva 305 euro l’anno per la Rca. Contattata la controparte, questi si è presentato come agente di una nota compagnia assicurativa e lo ha indotto a effettuare il bonifico per stipulare il contratto.

Copia della polizza sarebbe dovuta arrivare in una fase successiva per posta elettronica. Ma questo non è mai avvenuto e da una verifica con la sede centrale della società con cui riteneva di aver contrattato, il 35enne si è reso conto che nessuna polizza era stata stipulata a suo nome.

I militari sono riusciti a risalire a un 46enne napoletano, che è stato denunciato per truffa aggravata.

