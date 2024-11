A ridosso della statale 554, il vecchio campo sportivo di “Pill’e Matta” si prepara a diventare un simbolo di trasformazione sostenibile grazie a un progetto di riqualificazione energetica. Con un investimento di 365.000 euro, l’assessorato ai Lavori Pubblici, diretto da Walter Caredda, ha ideato un piano che non si limita al miglioramento estetico ma trasforma l’area in un impianto moderno e green, capace di rispondere alle esigenze degli sportivi e dell’ambiente.

La riqualificazione include la sostituzione dell’illuminazione obsoleta con quattro torri di proiettori Led, alte 18 metri, che garantiranno una visibilità perfetta per le partite serali. Il progetto interessa anche gli spogliatoi, per cui sono previsti interventi di isolamento termico e l’installazione di un impianto fotovoltaico, completo di sistema di accumulo a batteria e plafoniere Led, per un taglio significativo dei consumi.

Il rinnovamento dell’impianto prevede inoltre un sistema di climatizzazione e pannelli solari per la produzione di acqua calda, in linea con la missione del Comune di abbattere le emissioni. «Questa è una piccola, ma importante, azione contro il cambiamento climatico», commenta Caredda. Simili soluzioni sono già in corso nella scuola media di via Monte Spada, dove un nuovo impianto fotovoltaico è in fase di installazione».

