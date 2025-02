Bene la messa in sicurezza in questi giorni della via Roma di Muravera (strada provinciale) grazie all’intervento del Comune che ha incaricato una ditta di rifare la segnaletica in tutto il centro abitato. Un po’ meno bene - come stanno segnalando diversi cittadini - il tracciare la segnaletica orizzontale dove l’asfalto è rovinato.

È il caso della striscia orizzontale tracciata poco distante dal distributore Q8, all’ingresso nord del paese: una striscia che passa anche dove l’asfalto non c’è. Proprio lì, infatti, le radici di un pino secolare hanno causato un avvallamento.

La richiesta, insomma, è quella di intervenire anche (e soprattutto) per il ripristino dell’asfalto. Richiesta inoltrata alla Provincia del Sud Sardegna, l’ente che gestisce la centralissima via Roma di Muravera.

