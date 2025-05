Il nuovo commissario della Asl di Cagliari Aldo Atzori ha visitato per la prima volta il San Marcellino di Muravera e ha incontrato il personale sanitario per capire quali siano le principali criticità.

Criticità, alla fine, legate soprattutto alla carenza di personale. Quasi tutti i reparti, infatti, sono da potenziare (Pronto soccorso, laboratorio analisi, ma anche chirurgia e medicina).

«Visti gli attuali assetti normativi – ha spiegato Atzori – non è facile il reclutamento del personale e, soprattutto, dei medici negli ospedali periferici».

E dunque «è importante lavorare per progetti che rendano attrattivi ai giovani medici gli ospedali del territorio in modo tale che possano trovare nella crescita professionale e nella retribuzione economica la motivazione per operare in periferia».

Atzori ha aggiunto che «in questi giorni stiamo rivedendo la rete formativa per integrare i medici specializzandi e dare così risposte agli abitanti del Sarrabus e ai numerosi turisti che scelgono Muravera come località per la villeggiatura».

Il commissario nella visita al San Marcellino è stato accompagnato, fra gli altri, dal direttore sanitario della Asl 8 Roberto Massazza e del distretto Massimo Carboni. Presenti anche la vicesindaca di Muravera Cristiano Sagliano e il consigliere regionale (e sindaco di Villaputzu) Sandro Porcu. L’incontro ha anche fatto emergere le numerose professionalità presenti e i servizi attivi come la chirurgia, l’oncologia e la radiologia.

© Riproduzione riservata