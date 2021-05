In vista di una prossima apertura del Centro Vaccinale Intercomunale del Sarrabus, sito in viale Rinascita nella palestra comunale a Muravera, i pazienti di età compresa tra 70 e 80 anni e gli ultra ottantenni non ancora vaccinati possono manifestare la loro adesione.

I moduli di adesione possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune oppure ritirati presso la portineria del comune di Muravera (piano terra) o ancora, presso la farmacia di Muravera nei normali orari di apertura.

Dopo la compilazione i moduli vanno consegnati direttamente al proprio medico di famiglia. Al paziente verrà successivamente comunicata la data e l'ora della convocazione.

