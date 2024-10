Aveva già ricevuto dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. Invece, ieri sera, un cagliaritano di 36 anni si è lo stesso recato sotto l'abitazione di una donna di 55 anni, in pieno centro a Monserrato. La madre, preoccupata per la propria sicurezza, ha chiesto aiuto tramite il 112 per far rispettare i provvedimenti giudiziari già emessi in precedenza nei confronti del figlio.

All'arrivo dei carabinieri, l'uomo (già noto alle forze dell'ordine e attualmente senza fissa dimora) ha provato a fuggire a piedi nelle strade vicine, ma è stato bloccato poco dopo. Una volta fermato non ha più opposto resistenza ed è stato condotto in caserma dove ha trascorso la notte.

L'arrestato è ora in attesa di giudizio con rito direttissimo, dove saranno valutate sia la sua posizione sia le eventuali ulteriori misure da adottare nei suoi confronti.

(Unioneonline / r. sp.)

