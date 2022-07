Spacciandosi per un rappresentante di un C.a.f. associato a una sigla sindacale, ha convinto una donna a versare del denaro per svolgere delle pratiche, in realtà ha colto l’occasione per appropriarsi di 200 euro.

La vittima, un 50enne straniera che aveva bisogno di rinnovare il passaporto della madre, ha presentato querela e i carabinieri di Monserrato hanno denunciato per truffa un 62enne.

