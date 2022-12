Presto al via i lavori per la riapertura dello svincolo sulla 554 in via XXI Aprile 1991, a Monserrato. Un intervento attesissimo per rilanciare un'area commerciale in difficoltà. Lo sbocco sulla strada statale diventerà quindi presto realtà, dando nuove speranze ai commercianti della zona.

Già arrivato il nullaosta dell'Anas e il parere positivo dei vari enti, come quello della Tutela del paesaggio. L'iter è iniziato cinque anni fa. Un anno dopo l'Anas aveva autorizzato la riapertura sulla 554. Poi gli ostacoli legati al Covid e al Commissariamento del Comune che hanno allungato i tempi.

«Nel 2019 dopo le nuove elezioni comunali – aggiunge il sindaco di Monserrato Tomaso Locci – rispondendo a richieste avanzate da Anas e dal Ministero della cultura, abbiamo rilanciato il problema. Ricordo che lo svincolo è chiuso da 10 anni con pesantissimi danni. Qualcuno ha anche chiuso l'attività. C'è stato un intervento e un impegno di equipe in seno alla Giunta e alla Commissione comunale all'urbanistica: ora ci siamo: presto l'avvio dei lavori».

