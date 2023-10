I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato per furto con strappo un 47enne disoccupato e noto alle forze dell’ordine.

Grazie a testimonianze e alle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno potuto ricostruire ben due episodi nei quali l'uomo incrocia per strada donne abbastanza mature, le valuta come facili obiettivi, torna indietro e arriva alle loro spalle, strappa la loro borsetta e corre via.

Uno dei scippi è avvenuto in via del Redentore il 2 ottobre scorso ai danni di una sessantacinquenne, pensionata di Monserrato. L’altro il giorno precedente in via Sorgono: vittima una 61enne, anche lei del posto.

