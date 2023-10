Grave incidente ieri, verso le 22,30, in via San Gottardo a Monserrato: per cause ancora da accertare, un’auto e uno scooter sono entrati in contatto.

Ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava sul ciclomotore: il diciassettenne portapizze, impegnato in una consegna, è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: il ragazzo è stato accompagnato al Brotzu e gli è stato assegnato un codice rosso.

Su quanto accaduto in una delle strade principali di Monserrato sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti per svolgere i rilievi. Da capire di chi sia stata la colpa nella manovra che ha poi portato alla collisione tra l’auto e lo scooter.

