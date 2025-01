Al via i preparativi per i festeggiamenti di San’Antonio Abate a Monastir organizzati dall’omonima associazione culturale: le manifestazioni civili e religiose in onore del Santo, a cui è dedicata una piccola chiesa all’interno del paese, inizieranno giovedì 16 alle 17 con la celebrazione della Messa e la processione con il simulacro.

Sabato 18 è prevista l’accensione del falò nel piazzale della chiesa, che sarà accompagnata da uno spettacolo musicale e dalla degustazione dei prodotti tipici locali. I festeggiamenti si chiuderanno domenica prossima con la benedizione e distribuzione del pane nei pressi della Parrocchia di San Pietro.

Durante tutte le manifestazioni sarà istituito il divieto di sosta nelle aree dedicate ai festeggiamenti (in via Sant’Antonio e nelle piazze San Pietro e Sant’Antonio) e la sospensione temporanea della circolazione nelle vie occupate dalle processioni.

In occasione dei festeggiamenti di sabato, il Comune mette a disposizione due piazzole per espositori in piazza Sant’Antonio e via Oristano: i commercianti interessati possono inoltrare la domanda di partecipazione compilando il modulo scaricabile dal sito istituzionale entro e non oltre mercoledì.

© Riproduzione riservata