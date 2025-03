Presto sarà anche il Consiglio comunale di Maracalagonis ad occuparsi dello schema di convenzione per lo studio del progetto di realizzazione della condotta idrica per la fornitura dell'acqua potabile nei villaggi della ex Orientale sarda che ricadono nei territorio comunali di Sinnai, Maracalagonis e Quartucciu.

Il Comune di Sinnai ha già approvato la convenzione nell'ultima seduta di Consiglio. Lo studio del progetto costerà un milione di euro. Con la stesura del progetto sarà possibile chiedere i fondi per la realizzazione della rete lungo il tracciato della ex Orientale e all'interno dei singoli villaggi.

L'acqua potrebbe arrivare dal Simbiritzi o dall'acquedotto di Corongiu: la decisione in questo contesto spetta ad Abbanoa ed Egas. È da anni che i residenti nei villaggi chiedono l'acqua potabile.

