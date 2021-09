È stato ricoverato per il Covid, ora è tornato a casa ma ancora si trascina le conseguenze di quanto gli è accaduto. Valentino Ghironi è finito in ospedale. Non si era ancora vaccinato, e adesso invita tutti farlo. “Sono stato male, ancora trovo difficoltà anche a respirare”. Durante la malattia e il ricovero, il sindaco di Maracalagonis, Francesca Fadda, e il 34enne si sono spesso sentiti per telefono. Ora che Valentino è guarito, ha fatto visita in Municipio incontrando Fadda. «Per me - ha detto la prima cittadina - è stato un vero piacere averlo accolto e ascoltato, perché in questi mesi ci siamo sempre telefonati e visti in videoconferenza, quando lo sconforto prendeva il sopravvento. A volte, in quei momenti, bastava anche una parola per essere di conforto. Una visita gradita quella di Valentino Ghironi. Sfortunatamente ha contratto il Covid perché non aveva fatto il vaccino. Scelta pagata a caro prezzo con un ricovero ospedaliero”.

Non aveva patologie pregresse: sono stati i sanitari dell'Ats Sardegna a guarirlo. Ora spera solo di avere l’opportunità di fare il vaccino. Lo potrà fare dopo un periodo di riabilitazione. “L'esperienza di Valentino insegna tanto. Non voglio giudicare chi decide di non farlo ma invito tutti coloro che non si sono ancora vaccinati a pensarci bene e seriamente. Ne va della vostra vita”, ha concluso il sindaco.

© Riproduzione riservata