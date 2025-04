Vanno avanti a Maracalagonis i lavori per la messa in opera della fibra ottica. Interessate diverse strade dell'abitato, comprese quelle più importanti. Comprensibili i disagi per automobilisti e pedoni.

La sindaca Francesca Fadda ha comunicato ai cittadini di aver sollecitato l'impresa a intervenire con la nuova bitumazione delle strade danneggiate e per il rifacimento della segnaletica stradale. Interessate in particolare, fra le tante altre, le trafficatissime vie Nazionale, Cagliari, Garibaldi, Dante e Colombo e più, comportano un notevole e generalizzato dissesto dell’intera carreggiata stradale, causato in particolare dai numerosi scavi e tagli stradali trasversali

