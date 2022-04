Si è svolta nel pomeriggio a Maracalagonis la Festa della Liberazione.

La banda musicale cittadina ha attraversato la via Nazionale partendo dal Municipio e arrivando quindi alla Piazza chiesa dove ha suonato l'inno di Mameli, il Piave e il Silenzio e dove il sindaco Francesca Fadda ha deposto una corona d'alloro.

E' intervenuto quindi lo stesso sindaco sul tema della Liberazione, della Pace e dell'Ucraina. Un pomeriggio per non dimenticare anche a Maracalagonis, in un clima di commozione e di speranza.

Maracalagonis è un paese che ha pagato il suo tributo durante la prima e la seconda guerra mondiale con tanti giovani caduti sul fronte.

Alla cerimonia hanno presenziato autorità militari e civili. Presenti anche i volontari del Masise.

© Riproduzione riservata