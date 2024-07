Dopo le messe di questi giorni, da stasera la festa in onore del patrono Santo Stefano entra nel vivo.

Per le 20 è in programma la processione fra le strade del paese con gruppi folk e le launeddas della scuola di Orlando Mascia.

Alle 21,30, la gara poetica con gli improvvisatori Zedda, Orrù, Melis e Filia. Domani mattina alle 10, la processione. Alle 21,30, spettacolo con "I college Live Tour."

Il sei luglio, in serata, spettacolo per bambini e il karaoke. La sagra del patrono è attesa non solo in paese, ma anche nei centro vicini.

A Maracalagonis durante l'anno sono seguitissime anche le sagre della Madonna d'Itria, di San Basilio e San Gregorio.

