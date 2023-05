La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato il progetto per gli interventi di riqualificazione del canale coperto di Rio Cortis, nel centro abitato. Presto sarà effettuata la gara d'appalto con i lavori che potrebbero iniziare entro l'estate.

È prevista una spesa di 750mila euro con i quali si interverrà con la riqualificazione urbana del tratto di canale coperto, compreso tra la Via Cagliari e la Via Roma. In programma la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico nell’area del Demanio, compresa fra le Vie Napoli e Vivaldi, del tratto di canale coperto del Rio Cortis, compreso tra la Via Cagliari e la Via Roma.

Sono previsti anche lavori di rifacimento della pavimentazione, di arredo urbano, la sistemazione e il nuovo assetto del verde attrezzato. Saranno pure realizzati impianti tecnologici e un’ area attrezzata per giochi.

