Dopo i recenti lavori per la realizzazione di sottoservizi. dalla prossima settimana dovrebbero iniziare a Maracalagonis i lavori di ripristino del manto stradale e della segnaletica, di diverse strade di diversi quartieri cittadini rimaste dissestate co i lavori di scavo sostenute negli ultimi mesi da Enel-distribuzione, Abbanoa, Telecom e ITS. Con pesanti disagi dei cittadini. Per accelerare i lavori, la stessa sindaca Francesca Fadda ha incontrato le imprese che hanno realizzato gli scavi ottenendo la disponibilità ad ultimare i tempi brevi i lavori col rifacimento dell'asfalto e della segnaletica.

Il piano degli interventi è stato messo a punto oggi nel corso di una riunione che si è svolta nella sala consiliare comunale alla presenza di tutti i rappresentanti delle società interessate, del comandante della Polizia locale, assessori e ufficio tecnico.

«Tutti i rappresentanti delle aziende interessate convocate –spiega Fadda – si sono rese disponibili alle esecuzioni dei lavori per rendere uniforme l’asfalto stradale, deformato come detto dalla posa di linee elettriche, telefoniche e reti idriche.

Le vie interessate alla bitumazione dalla settimana prossima saranno via Nazionale e via Cagliari, a seguire Dante, Roma e tutte le altre vie in cui sono stati eseguiti scavi senza che siano stati ripristinati come in programma».

Quanto agli interventi: «Enel, con questi lavori utili, ha potenziato le cabine di trasformazione e sostituzione di linee obsolete e inadeguate. Abbanoa ha invece eseguito numerosi interventi di riparazioni guasti idrici.

La società ITS ha realizzato la rete di fibra ottica che collega tutti i comuni metropolitani in rete per scambio veloci di dati e informazioni. Sono stata anche installate 25 telecamere.

Telecom invece sta posando la rete fibra ottica per rendere le linee internet ultra veloci».

