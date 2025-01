Piove anche nel Sarrabus col Comune di Castiadas che si è immediatamente attivato per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. «A seguito dell'avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico, abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare tutte le operazioni necessarie e rispondere efficacemente all'emergenza. Inoltre, a tutela della popolazione, comunichiamo che tutti i parchi e i cimiteri del territorio resteranno chiusi oggi e domani, al fine di prevenire situazioni di rischio. La protezione del nostro territorio e dei suoi abitanti è la nostra priorità. Invitiamo la popolazione - chiude il sindaco Murgioni - a seguire attentamente le indicazioni fornite, a limitare gli spostamenti solo per necessità e a rimanere informati attraverso i canali ufficiali del Comune. Un ringraziamento speciale va alle strutture locali di protezione civile e ai volontari che, con impegno e dedizione, lavorano al nostro fianco in queste ore critiche».

